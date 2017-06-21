МИД РФ отменил новый раунд консультаций с замгоссекретаря США

Обсуждение путей нормализации отношений теряет смысл после расширения антироссийских санкций, считают в ведомстве.

МИД РФ сообщает об отмене очередного раунда российско-американских консультаций. По словам замминистра Сергея Рябкова, совещание на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств должно было состояться 23 июня, однако после расширения антироссийских санкций со стороны Вашингтона это просто потеряло смысл.

— После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению очередного раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области, — уточнил Рябков.

Кроме того, он напомнил, что США так и не вернули российскую дипломатическую собственность, экспроприированную в декабре прошлого года.

Ранее Лайф писал, что США внесли 38 человек и российских организаций в санкционный список. Это подразумевает заморозку активов и запрет на въезд в Америку.