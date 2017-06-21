В Австрии голый вор не смог покинуть место преступления незамеченным

После задержания мужчина признался, что был сильно пьян. Почему он решил пойти на кражу без одежды — не уточняется.

В Вене полиция задержала обнажённого мужчину, который подозревается в краже. Как сообщает Associated Press, вор пробрался в номер отеля через окно, где похитил деньги и наручные часы одного из постояльцев.

Голый грабитель спустился в вестибюль, там ему не удалось остаться незамеченным, после чего мужчина скрылся на крыше.

К приезду полиции вор уже спал в другом номере. Как выяснилось, он оказался одним из постояльцев этой же гостиницы.

Правоохранителям мужчина сказал, что был пьян. Не сообщается, что сподвигло его на решение совершить ограбление в обнажённом виде.