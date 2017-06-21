В Киеве заявили, что Украина понесёт значительные убытки из-за Крымского моста

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В Киеве заявили, что Украина понесёт значительные убытки из-за Крымского моста

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Мальгавко

Украинский чиновник считает, что ситуация со строительством сооружения является "недопустимой".

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк утверждает, что Незалежная понесёт огромные убытки из-за ввода в эксплуатацию Крымского моста. Чиновник также считает, что Россия должна была согласовать с Киевом строительство сооружения.

По мнению Лавренюка, из-за Крымского моста в порты Мариуполя и Бердянска будет заходить меньше судов, в связи с чем снизится их грузооборот и развитие.

— Это приведёт к снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, — перечисляет замминистра инфраструктуры.

Украинский чиновник эту ситуацию называет не иначе как недопустимой.

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