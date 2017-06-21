Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года за аферу на $700 млн

Деньги были отмыты через десятки офшорных фирм и выданы компаниям Илана Шора как кредиты.

Суд в Кишинёве приговорил к 7,5 года лишения свободы мэра молдавского города Орхея — бизнесмена Илана Шора, который известен в России прежде всего как муж певицы Жасмин.

Его обвиняли в том, что в 2014 году он мошенническим путём похитил из средств местного банка Bаncа de Economii около 5 млрд леев (порядка $700 млн по нынешнему курсу). Деньги были отмыты через десятки офшорных фирм и выданы компаниям Шора как кредиты. А в качестве гарантий возврата средств были представлены фиктивные контракты с банками из России.

Напомним, в мае 2015 года Илан Шор был задержан по делу о мошенничестве. Благодаря усилиям адвокатов бизнесмен был помещён под домашний арест и был практически не ограничен в передвижениях, пока дожидался суда.

Певица Жасмин вышла замуж за бизнесмена, который младше неё на 10 лет, в 2011 году. В этом браке она родила дочь Маргариту. Интересно, что супругу артистки был запрещён въезд на территорию России. По некоторым данным, причиной для запрета послужили финансовые операции в молдавских и российских банках, после которых пропало более 100 миллионов долларов.