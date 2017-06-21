Почти две тонны кокаина выбросило на пляж французского курорта

Запрещённый груз могло вынести на берег с судна наркоторговцев, которые потерпели крушение.

Около двух тонн кокаина вынесло на пляж французского курортного города в коммуне Мимизан. Свёртки с наркотиками обнаружили военнослужащие, сообщает "Утро.ру" со ссылкой на французские СМИ.

По предварительным данным, кокаин попал на берег после того, как наркоторговцы потерпели крушение. При этом их уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что среди преступников оказались семеро граждан Греции.

Ещё троих сообщников наркоторговцев поймали уже на берегу. Однако их гражданство пока неизвестно.