Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Глава государства отметил, что окончание школы и выпускной оставляют яркий и хороший след в жизни граждан.

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с классными руководителями выпускников со всей страны. Во время разговора с учителями российский лидер заодно поздравил учеников с окончанием школы.

— Поэтому в начале беседы хочу поздравить вас, ваших воспитанников с их праздником. Почти каждый запоминает это событие, оно остаётся хорошим ярким следом в нашей жизни и судьбах, — пояснил глава государства.

Президент России Владимир Путин проводит беседу с учителями, которые в этом году выпускают отличников. Во время встречи они обсудят процесс обучения.