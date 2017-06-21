Мэй извинилась за то, что власти проигнорировали жалобы лондонских погорельцев

В результате крупного пожара погибло 79 человек, причём многие остались без крыши над головой.

Премьер-министр Британии считает недопустимым реакцию властей на пожар в высотке в Лондоне, жертвами которого стали десятки человек. По её словам, это провал как местных, так и федеральных чиновников.

— Люди остались без своих вещей, без крыши над головой, без основной информации о том, что случилось, что они должны делать и где им искать помощь. Это провал государства — на местном и на национальном уровнях — в помощи людям, когда им она нужнее всего. Как премьер-министр, я извиняюсь за этот провал, как премьер-министр, я беру ответственность за то, чтобы сделать правильно, — отметила Тереза Мэй.

Напомним, крупный пожар произошёл 14 июня. В результате возгорания в башне Grenfell Tower погибло не менее 79 человек.