В Нижнем Новгороде задержали испанских журналистов

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В Нижнем Новгороде задержали испанских журналистов

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Съёмочная группа испанского телеканала Prisa задержана в Нижнем Новгороде за нарушение миграционного законодательства, передаёт телеграм-канал Mash.

<p>Фото: © Mash</p>

Журналисты приехали в город для съёмок пары геев из Сарова, а попутно сняли режимные объекты: метрополитен, тоннели и паромную переправу. При проверке документов выяснилось, что аккредитации у сотрудников СМИ нет и работать они не могут.

Репортёры были задержаны сотрудниками МВД и доставлены в ближайший отдел миграционной службы. Теперь им грозит выдворение.

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