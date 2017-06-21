В Нижнем Новгороде задержали испанских журналистов

Съёмочная группа испанского телеканала Prisa задержана в Нижнем Новгороде за нарушение миграционного законодательства, передаёт телеграм-канал Mash.

Журналисты приехали в город для съёмок пары геев из Сарова, а попутно сняли режимные объекты: метрополитен, тоннели и паромную переправу. При проверке документов выяснилось, что аккредитации у сотрудников СМИ нет и работать они не могут.

Репортёры были задержаны сотрудниками МВД и доставлены в ближайший отдел миграционной службы. Теперь им грозит выдворение.