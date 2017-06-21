Путин поддержал нежелание учеников мыть полы в классах

Российский лидер считает недопустимым эксплуатировать детей и экономить за их счёт школьные средства.

Президент России Владимир Путин считает, что школьники не должны мыть полы в учебных учреждениях. При этом глава государства уверен, что необходимо вернуть творческий труд.

— Полы должны мыть люди, которые деньги получают. Детей надо привлекать к труду, но творческому, — пояснил российский лидер во время встречи с учителями в Кремле.

Глава государства добавил, что за счёт детей нельзя решать вопросы экономии денежных средств. При этом Путин во время беседы с педагогами вспомнил, как в юности в стройотряде получил рабочую специальность плотника четвёртого разряда.