Российский дипломат назначен главой Контртеррористического управления ООН

Владимир Воронков также будет занимать должность заместителя генерального секретаря международной организации.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назначил главой новой контртеррористической структуры организации российского дипломата. Занимающий в настоящее время пост постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков будет также выполнять обязанности заместителя генерального секретаря ООН. С назначением на новый пост дипломата поздравила на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В первую очередь хочется поздравить Организацию Объединённых Наций с этим выбором: Владимир Воронков уникальный специалист и потрясающий человек. А самому Владимиру Ивановичу хочется пожелать удачи и всего наилучшего, тем более сегодня у него день рождения, — написала Мария Захарова.

Отметим, идея создания контртеррористической структуры под мандатом ООН была предложена Антонио Гутерришом в апреле текущего года на международной конференции Минобороны РФ в Москве. Новая структура призвана усилить взаимодействие между 38 подразделениями ООН по борьбе с международным терроризмом.