Российский дипломат назначен главой Контртеррористического управления ООН

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Российский дипломат назначен главой Контртеррористического управления ООН

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Владимир Воронков также будет занимать должность заместителя генерального секретаря международной организации.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назначил главой новой контртеррористической структуры организации российского дипломата. Занимающий в настоящее время пост постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков будет также выполнять обязанности заместителя генерального секретаря ООН. С назначением на новый пост дипломата поздравила на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В первую очередь хочется поздравить Организацию Объединённых Наций с этим выбором: Владимир Воронков уникальный специалист и потрясающий человек. А самому Владимиру Ивановичу хочется пожелать удачи и всего наилучшего, тем более сегодня у него день рождения, — написала Мария Захарова.

Отметим, идея создания контртеррористической структуры под мандатом ООН была предложена Антонио Гутерришом в апреле текущего года на международной конференции Минобороны РФ в Москве. Новая структура призвана усилить взаимодействие между 38 подразделениями ООН по борьбе с международным терроризмом.

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