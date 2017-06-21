В китайском зоопарке медведь из-за плохого ухода превратился в "ходячий скелет"

Пользователи, увидев этот снимок, предположили, что хищник чем-то серьёзно болен.

В зоопарке китайского города Синьсианга бурый медведь очень сильно похудел и теперь вызывает у посетителей в основном чувство тревоги за его здоровье, сообщает Daily Mail.

Фото животного разместили в Сети 19 июня. Пользователи сразу заявили, что с медведем что-то не в порядке: или он болен, или за ним плохо ухаживают. К обсуждению подключились специалисты, которые выразили уверенность, что мишка на самом деле выпрашивает еду.

При этом сотрудники зоопарка всё отрицают. Они утверждают, что хорошо кормят мишку, а ветеринар проводит регулярные проверки.

— Зоопарк не может удовлетворить уникальный экологический, питательный климат и социальные потребности вида в недиких условиях, — отметили в зоопарке.