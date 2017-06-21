На акции протеста у резиденции Терезы Мэй в Лондоне произошла потасовка

Один из участников попытался использовать дымовую шашку, ещё несколько человек намеревались штурмовать ворота резиденции.

Некоторые жители Лондона, принявшие участие в акции протеста "День гнева", намеревались использовать дымовые шашки и начать потасовку у резиденции главы британского парламента Терезы Мэй на Даунинг-стрит, передаёт РИА "Новости". Один из активистов попытался использовать дымовую шашку, однако ему помешали другие участники акции и полиция.

После этого у ворот резиденции завязалась драка, в результате которой был задержан один участник протеста. Ещё несколько протестующих попытались штурмовать ворота резиденции Терезы Мэй, однако полиция сумела предотвратить это.

Несколько сотен человек продолжают протестовать у здания парламента, скандируя: "Мэй, уходи" и "Корбин, помоги" (Джереми Корбин — лидер лейбористов. — Прим. Лайфа). На время акции перекрыты близлежащие улицы и Вестминстерский мост.