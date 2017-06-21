Путин о контроле за повышением зарплат учителям: Приходится с дубиной стоять!

Глава государства провёл в Кремле встречу с классными руководителями выпускников.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным учителя спросили, как привлечь в школы педагогов-мужчин. Глава государства ответил, что для этого надо повышать престиж профессии и заработную плату.

Российский лидер отметил, что постоянно следит, чтобы зарплату учителей в регионах поддерживали на уровне.

— Мне приходится реально с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали. Я поквартально слежу, что происходит в регионах. И сбои бывают, но в целом по стране выдерживаем. Так и будем дальше делать, — сказал глава государства Владимир Путин.

На этой же встрече глава государства рассказал учителям анекдот о том, что зарплата не влияет на принципы человека, если он работает как следует.