Путин о контроле за повышением зарплат учителям: Приходится с дубиной стоять!

На встрече с президентом России Владимиром Путиным учителя спросили, как привлечь в школы педагогов-мужчин. Глава государства ответил, что для этого надо повышать престиж профессии и заработную плату.
Российский лидер отметил, что постоянно следит, чтобы зарплату учителей в регионах поддерживали на уровне.
— Мне приходится реально с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали. Я поквартально слежу, что происходит в регионах. И сбои бывают, но в целом по стране выдерживаем. Так и будем дальше делать, — сказал глава государства Владимир Путин.
На этой же встрече глава государства рассказал учителям анекдот о том, что зарплата не влияет на принципы человека, если он работает как следует.
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