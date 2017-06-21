Макрон заявил, что уважает Путина

Французский президент отметил необходимость содействия России в вопросе борьбы с терроризмом.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью СМИ заявил, что уважает российского президента Владимира Путина. По словам французского лидера, между ними состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам.

— Я уважаю Владимира Путина. У меня с ним был конструктивный обмен (мнениями), — приводит слова Макрона испанская газета El Pais.

Как отметил французский президент, у сторон имеются разногласия относительно ситуации на Украине, но Путин "увидел, какова его точка зрения".

Также Макрон заявил, что международному сообществу необходимо содействие России в вопросе борьбы с терроризмом.

— Нам нужно содействие всех, чтобы уничтожить их (террористов), в особенности России, — заявил французский президент Макрон.