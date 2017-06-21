Бундестаг одобрил вывод войск ФРГ с базы Инджирлик в Турции

Согласно принятому решению, в течение нескольких месяцев немецкие военные будут переброшены в Иорданию.

В бундестаге одобрили решение правительства об уходе немецких войск с турецкой авиабазы Инджирлик, передаёт Deutsche Welle. Военные будут переброшены в Иорданию.

Процесс передислокации займёт несколько месяцев. Вначале на новую базу будет отправлен заправщик и порядка 20 человек личного состава, отвечающих за его обслуживание, после чего на место передислокации прибудут остальные военнослужащие и самолёты-разведчики.

В начале июня стало известно, что немецкие военные покинут базу Инджирлик в Турции. Как ранее писал Лайф, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что вывод войск пройдёт без ущерба для коалиции.