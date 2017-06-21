Патриарший совет по культуре: Посмотревших "Матильду" не отлучат от причастия

В учреждении официально заявили, что просмотр того или иного фильма не является антихристианским действием.

Член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин сообщил, что просмотр фильма Алексея Учителя "Матильда" не может стать основанием для отлучения от причастия.

— Я могу официально сказать, что просмотр того или иного фильма не является основанием для отлучения от причастия, потому что не является заведомо антихристианским действием, которое противоречит званию христианина, — заявил Лайфу Калинин.

Он уточнил, что запрет патриарха мог бы стать причиной для наказания, но не такого серьёзного, как отлучение от причастия на полгода.

Ранее Лайф писал о словах депутата Натальи Поклонской про то, что посмотревших "Матильду" прихожан на полгода отлучили от причастия. По словам экс-прокурора Крыма, картина Алексея Учителя признаётся РПЦ хулой на Святой Дух.