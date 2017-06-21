Патриарший совет по культуре: Посмотревших "Матильду" не отлучат от причастия

Член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин сообщил, что просмотр фильма Алексея Учителя "Матильда" не может стать основанием для отлучения от причастия.
— Я могу официально сказать, что просмотр того или иного фильма не является основанием для отлучения от причастия, потому что не является заведомо антихристианским действием, которое противоречит званию христианина, — заявил Лайфу Калинин.
Он уточнил, что запрет патриарха мог бы стать причиной для наказания, но не такого серьёзного, как отлучение от причастия на полгода.
Ранее Лайф писал о словах депутата Натальи Поклонской про то, что посмотревших "Матильду" прихожан на полгода отлучили от причастия. По словам экс-прокурора Крыма, картина Алексея Учителя признаётся РПЦ хулой на Святой Дух.
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