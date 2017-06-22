"Доширак", арбуз и "Жигули". Самые экзотические спиннеры

Игрушка для успокоения за считаные недели приобрела бешеную популярность как среди подростков, так и среди взрослых. Как выглядят самые необычные спиннеры.

"Золотой" спиннер от Ким Кардашьян

Ким Кардашьян тоже решила заняться продажей спиннеров. Игрушка выполнена в форме доллара, на ней написано Daddy. Стоимость развлечения — $15.

Три вазовские "девятки"

Авторы ютуб-канала "Гараж-54" соорудили свой "автоспиннер" из трёх автомобилей ВАЗ-2109. Они попытались на этом "чудо-мобиле" разъехаться. Получилось, правда, не очень.

3D-спиннер

Видеоблогеры из Финляндии сделали огромный спиннер с помощью пластика и 3D-принтера. Снимает ли он нервы — неизвестно, а вот руки точно качает.

Из арбуза

Блогер Мамикс собрал спиннер из трёх арбузов и подшипника.

"Доширак"

Тимур Сидельников собрал на "Ютубе" более 300 тысяч просмотров, сделав игрушку из "Доширака" и подшипников. Блогер уверяет, что это самый дешёвый вариант спиннера, который можно собрать.