Второй за день Як-130 совершил аварийную посадку

Как сообщает Leika, в результате отказа передней стойки шасси курсанту с инструктором учебного центра пришлось производить посадку самолёта на фюзеляж прямо в поле. Предварительная причина произошедшего — отказ техники.
Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (скачать для iOS и Android).
Как ранее сообщал Лайф, сегодня в Борисоглебске на учебной авиационной базе Минобороны курсанту также пришлось аварийно посадить самолёт. Во время тренировочного полёта на Як-130 перед посадкой не вышла передняя стойка шасси.
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