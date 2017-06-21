Второй за день Як-130 совершил аварийную посадку

На этот раз инцидент произошёл в Краснодарском крае недалеко от города Армавира. За штурвалом находился курсант.

Как сообщает Leika, в результате отказа передней стойки шасси курсанту с инструктором учебного центра пришлось производить посадку самолёта на фюзеляж прямо в поле. Предварительная причина произошедшего — отказ техники.

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (скачать для iOS и Android).

Как ранее сообщал Лайф, сегодня в Борисоглебске на учебной авиационной базе Минобороны курсанту также пришлось аварийно посадить самолёт. Во время тренировочного полёта на Як-130 перед посадкой не вышла передняя стойка шасси.