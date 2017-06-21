В Астраханской области три человека насмерть отравились алкоголем

Ещё двоих госпитализировали, за жизнь одного из них врачи сейчас борются в реанимации.

В городе Ахтубинске Астраханской области три человека насмерть отравились алкоголем, ещё двоих увезли в больницу с тяжёлым отравлением. Пациенты являются несовершеннолетними, один из них сейчас в реанимации.

— По факту гибели трёх граждан правоохранительными органами проводится проверка. Спиртосодержащая жидкость исследуется в территориальном отделе управления Роспотребнадзора, — пояснили Лайфу в пресс-службе администрации города Ахтубинска.

По предварительным данным, отравление вызвал технический спирт.

Проверку проводит СУ СК РФ по региону.