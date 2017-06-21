Жадная собака проглотила шашлык вместе с шампуром

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Жадная собака проглотила шашлык вместе с шампуром

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Фото: The Mirror

Ветеринарам удалось извлечь 15-дюймовый железный предмет, не прибегая к хирургическому вмешательству.

В английском графстве Гемпшир восьмилетний лабрадор по имени Хоуи проглотил шампур вместе с шашлыком, передаёт The Mirror. По словам хозяйки Сью Вудворд, питомец увидел кусочки курицы, жадно накинулся на шампур и случайно проглотил его вместе с мясом.

— Мы готовились к барбекю, и мой муж Иэн мариновал курицу, — говорит Сью. — Но Хоуи просто вскочил, схватил мясо и съел его.

<p>Фото: The Mirror</p>

Рентгеновский снимок показал, что внутри животного находится железный предмет длиной в 15 дюймов, что составляет 38 сантиметров. Ветеринарам удалось извлечь его, не прибегая к хирургическому вмешательству. Из клиники лабрадор выбежал виляя хвостом, как будто ничего необычного не случилось.

<p>Фото: The Mirror</p>

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