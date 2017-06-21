В Подмосковье два человека погибли из-за загоревшегося дивана

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В Подмосковье два человека погибли из-за загоревшегося дивана

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В подмосковном городе Клине два человека погибли из-за загоревшегося дивана. Их тела нашли спасатели.

Жильцы задохнулись из-за дыма.

Причина возгорания устанавливается.

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