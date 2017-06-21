Французский лидер заявил о необходимости перезапустить отношения между странами Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что хочет перезапустить отношения между странами Евросоюза, передаёт Sued Deutsche.

— Я хотел бы, чтобы мы вернулись к духу сотрудничества, который существовал когда-то между Франсуа Миттераном и Гельмутом Колем, — сказал он, отметив, что в противном случае Евросоюзу грозит распад.

По словам Макрона, некоторые политические лидеры из Восточной Европы (Польши и Венгрии. — Прим. Лайфа) продемонстрировали циничный подход к ЕС.

— Европа — не супермаркет. Европа — союз людей с общей судьбой! — подчеркнул французский лидер.

Также он отметил, что хочет создать новый альянс доверия с Германией, признав, что без фундаментальных реформ Франции не стать двигателем для Европы.