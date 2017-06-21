Полицейского наказали за комментарий к фото с зигующими подростками

Сотрудника полиции возмутило поведение подростков, сфотографировавшихся с фашистским приветствием на памятнике, посвящённом борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Старшина полиции Алексей Г. из Беломорска увидел в Сети фото зигующих подростков на памятнике павшим бойцам Татарстана и Карелии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Беломорске. Возмущённый данным фактом, он не постеснялся в выражениях и назвал их моральными инвалидами, дегенератами и нерадивыми отпрысками.

Как сообщает паблик Mash, мама одного из подростков вступилась за сына и написала заявление в полицию на самого полицейского. Дело об административном правонарушении возбуждать отказались, но, так как подозреваемый — полицейский, пришлось проводить служебную проверку. По её итогам как раз старшину и решили привлечь к дисциплинарной ответственности за оскорбление.

При этом параллельно шла также проверка в отношении четырёх подростков с фотографии. В их действиях состава преступления не обнаружили, потому отказали в возбуждении уголовного дела.

Материал был разработан совместно с проектом "Омбудсмен полиции".