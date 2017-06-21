СМИ: В Париже совершено нападение на российского чиновника

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СМИ: В Париже совершено нападение на российского чиновника

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Париж. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По данным французских изданий, инцидент произошёл накануне в департаменте Сен-Сен-Дени к северу от Парижа. Российский чиновник, который прибыл на авиасалон в Ле-Бурже в составе нашей делегации, и его водитель пострадали в результате нападения.

Согласно заявлению полиции, чиновник был ранен, а у водителя-женщины похитили сумку. Когда она попыталась дать грабителям отпор, её также избили.

Женщину спасли стражи порядка, после инцидента были арестованы четверо подозреваемых.

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