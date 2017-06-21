AFP: Боевики взорвали главную мечеть Мосула с "падающим" минаретом

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AFP: Боевики взорвали главную мечеть Мосула с "падающим" минаретом

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"Падающий" минарет в Мосуле. Фото: © REUTERS/Erik De Castro

Террористы уничтожили 800-летний храмовый комплекс, когда иракские военные продвинулись вглубь города.

Террористы ИГИЛ* подорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури, на территории которой находится "падающий" минарет Аль-Хадба. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на иракских военных.

В свою очередь, как уточняет агентство, террористическая группировка заявляет о разрушении храмового комплекса в результате ударов США.

Мечеть была построена более 800 лет назад. Ранее СМИ сообщали, что она имеет большое значение для боевиков, так как именно здесь в 2014 году лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил себя "халифом".

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.

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