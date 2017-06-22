Spiegel: Сыну Гельмута Коля запретили посещать дом покойного отца

Смерть экс-канцлера ФРГ обострила конфликт между его вдовой Майке Коль-Рихтер и сыновьями от первого брака.

В среду старший сын покойного экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Вальтер тщетно пытался попасть в дом отца в Людвигсхафене. Около получаса он стоял у двери в сопровождении двух внуков канцлера. В итоге прибывшие к дому полицейские сообщили Вальтеру, что в его отношении на посещение дома наложен запрет, сообщает издание Spiegel.

СМИ отмечает, что отношения с сыновьями у Гельмута Коля испортились после его женитьбы на Майке Рихтер. И сейчас адвокат вдовы обвинил Вальтера в провокации.

Юрист заявил, что договорился по телефону обсудить формат участия сыновей и внуков экс-канцлера в церемонии прощания 1 июля. Однако, как заверяет адвокат, Вальтер Коль так и не взял трубку, а вместо этого приехал к дому отца и пытался проникнуть внутрь.

Сам сын покойного экс-канцлера говорит, что стал жертвой интриг со стороны вдовы.

Напомним, бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Церемония прощания с политиком состоится в Страсбурге.