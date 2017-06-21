Макрон не видит законного преемника Асада в Сирии

Он добавил, что Париж больше не допустит, чтобы использование химического оружия оставалось безнаказанным.

Франция не считает свержение президента Сирии Башара Асада обязательным условием для разрешения шестилетнего конфликта в стране. Об этом со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона пишет Reuters.

— Моя новая перспектива по этому вопросу заключается в том, что я не утверждаю, что уход Башара Асада является предварительным условием, потому что никто не показал мне законного преемника, — цитирует агентство слова Макрона.

По его словам, Франция не рассматривает Асада как врага и выступает за борьбу с терроризмом. Макрон также призвал страны, в том числе и Россию, к международному сотрудничеству по этому вопросу.

— Мои слова понятны: во-первых, нужно бороться со всеми террористическими группами. Это наши враги. Нам нужно участие каждого, особенно России, для их искоренения, — сказал французский президент, добавив, что для его страны обеспечение стабильности в Сирии является вторым приоритетом.