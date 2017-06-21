Макрон рассказал, почему внешняя политика Трампа беспокоит весь мир

Он заявил также, что не согласен с некоторыми решениями американского президента.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью европейским изданиям заявил, что внешняя политика Дональда Трампа может быть источником беспокойства для всего мира.

— Проблема в том, что он пока не разработал концептуальные рамки своей внешней политики. Поэтому его политика может быть непредсказуемой и для мира может представлять собой источник беспокойства, — отметил французский лидер.

Макрон добавил, что разделяет стремление президента США бороться с терроризмом, однако не согласен с некоторыми его решениями, например, выходом из Парижского соглашения по климату.

— Я протягиваю руку Дональду Трампу. И хочу, чтобы он поменял мнение, потому что всё связано. Он не может хотеть эффективно бороться с терроризмом и не брать на себя обязательств в вопросе климата, — заявил лидер Франции.