Sky News назвал возможную причину гибели людей при пожаре в Лондоне

По данным экспертов, термоизоляционные плиты могли выделять токсичный газ, который привёл к смерти некоторых жильцов.

Специалисты в области токсикологии заявили, что термоизоляционные плиты, установленные в квартирах лондонской многоэтажки, при горении выделяют токсичный газ, что и могло послужить причиной гибели некоторых людей во время пожара. Об этом сообщает Sky News.

Таким образом, по мнению экспертов, газ мог оказать воздействие на некоторых жильцов, однако в действительности установить, был ли он причиной гибели жильцов, сейчас не представляется возможным из-за состояния, в котором находятся тела жертв возгорания.

Напомним, согласно данным, после трагедии 79 человек числятся погибшими или пропавшими без вести. В качестве одной из причин возгорания ранее называли недобросовестность застройщика, использовавшего некачественные стройматериалы.