Экс-полицейского, застрелившего афроамериканца в Милуоки, признали невиновным

В Висконсине оправдали экс-полицейского Доминика Хегган-Брауна, который прошлым летом во время погони в Милуоки застрелил 23-летнего вооружённого афроамериканца Силвила Смита. Об этом сообщает CNN.
Milwaukee cop who fatally shot Sylville Smith, sparking two days of rioting, found not guilty https://t.co/Aps5G7Rv0V— South Carolina FOP5 (@scfop5) 21 июня 2017 г.
Мужчина, также являющийся афроамериканцем, обвинялся в убийстве по неосторожности.
В ходе заседания обвинение, как сообщается, настаивало на том, что полицейский нанёс афроамериканцу смертельное ранение, когда тот намеревался сдаться. Однако защита утверждала, что мужчина принял решение открыть стрельбу в целях самозащиты.
Напомним, убийство Силвила Смита вызвало широкий общественный резонанс и массовые беспорядки в Милуоки, которые продолжались несколько дней.
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