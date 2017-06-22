Экс-полицейского, застрелившего афроамериканца в Милуоки, признали невиновным

В прошлом году экс-сотрудник полиции во время погони застрелил молодого человека, за которым числилось много правонарушений.

В Висконсине оправдали экс-полицейского Доминика Хегган-Брауна, который прошлым летом во время погони в Милуоки застрелил 23-летнего вооружённого афроамериканца Силвила Смита. Об этом сообщает CNN.

Milwaukee cop who fatally shot Sylville Smith, sparking two days of rioting, found not guilty https://t.co/Aps5G7Rv0V — South Carolina FOP5 (@scfop5) 21 июня 2017 г.

Мужчина, также являющийся афроамериканцем, обвинялся в убийстве по неосторожности.

В ходе заседания обвинение, как сообщается, настаивало на том, что полицейский нанёс афроамериканцу смертельное ранение, когда тот намеревался сдаться. Однако защита утверждала, что мужчина принял решение открыть стрельбу в целях самозащиты.

Напомним, убийство Силвила Смита вызвало широкий общественный резонанс и массовые беспорядки в Милуоки, которые продолжались несколько дней.