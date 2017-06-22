Полиция задержала четырёх человек по делу о теракте на вокзале Брюсселя

Решение о том, оставлять ли задержанных под арестом, планируется вынести 22 июня.

Бельгийские полицейские во время обысков арестовали четырёх человек по делу о теракте на железнодорожном вокзале в Брюсселе. Об этом сообщает издание Le Soir.

Два обыска были проведены в коммуне Кукельберг, один в Андерлехте и один в коммуне Моленбек-Сен-Жак. Отмечается, что все задержанные — люди, с которыми подозреваемый находился в постоянном контакте.

Напомним, взрыв на центральном вокзале Брюсселя произошёл поздно вечером 20 июня. Террориста, который привёл бомбу в действие, полицейские ликвидировали. На нём был пояс смертника.