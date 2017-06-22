В Шотландии полиция работает на месте инцидента у спортивного центра

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В Шотландии полиция работает на месте инцидента у спортивного центра

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Полицейские привлекли для работы вертолёт и команду по разминированию. О каком происшествии идёт речь, не уточняется.

В Ист-Килбрайде, Шотландия, полиция перекрыла часть улицы у спортивного центра, сообщает The Sun. Согласно данным, правоохранители прибыли на место в связи с инцидентом.

В настоящий момент не уточняется, о каком инциденте идёт речь.

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