В Шотландии полиция работает на месте инцидента у спортивного центра

Полицейские привлекли для работы вертолёт и команду по разминированию. О каком происшествии идёт речь, не уточняется.

В Ист-Килбрайде, Шотландия, полиция перекрыла часть улицы у спортивного центра, сообщает The Sun. Согласно данным, правоохранители прибыли на место в связи с инцидентом. Ongoing police incident in Ness Drive, St Leonard's East Kilbride @ScottishSun @_darrenhamilton @JenniferMHale pic.twitter.com/xXW00JQfYm — Graham Mann (@GrahamRMann) 21 июня 2017 г. В настоящий момент не уточняется, о каком инциденте идёт речь.