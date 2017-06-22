Глава Пентагона прокомментировал смерть американского студента Отто Вомбиера

Врачи диагностировали у молодого человека поражение всех отделов головного мозга.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил возмущение в связи со смертью американского студента Отто Вомбиера. Молодой человек скончался после возвращения из КНДР, где был осуждён за попытку украсть политический плакат.

— Мы не можем рассматривать ситуацию, подобную этой, с пониманием. Это выходит за рамки любого понимания закона и порядка, человечества, ответственности перед любым человеком, — цитирует издание The Daily Caller слова Мэттиса.

Ранее Лайф сообщал, что Вомбиер скончался вскоре после того, как вернулся в США из КНДР. В Северной Корее его осудили за попытку украсть политический плакат во время отдыха в Пхеньяне и приговорили к 15 годам. Вскоре Госдеп добился его освобождения.