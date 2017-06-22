В коалиции США заявили, что не бомбили район у главной мечети Мосула

Мечеть была построена более 800 лет назад. Здесь в 2014 году лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил себя "халифом".

Международная коалиция во главе с США не наносила удары в районе мечети ан-Нури в иракском Мосуле. Об этом заявил официальный представитель коалиции Джон Дорриан.

Кроме того, командующий наземными операциями коалиции генерал Джозеф Мартин назвал подрыв храма преступлением против жителей Мосула и всего народа Ирака. Он возложил ответственность за уничтожение исторического здания на террористов ИГИЛ*.

Напомним, ранее иракские военные сообщили, что боевики подорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури, на территории которой находится известный "падающий" минарет Аль-Хадба. В свою очередь, террористическая группировка заявила о разрушении храмового комплекса в результате ударов США.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.