Путин рассказал, как в школе мечтал стать разведчиком

Президент России Владимир Путин на встрече с педагогами рассказал, как в школе мечтал стать разведчиком.
По словам главы государства, с вопросом о том, как им стать, он направился в приёмную КГБ СССР.
— Я просто пошел в приёмную КГБ СССР с улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошёл прямо в приёмную, — рассказал Путин.
По словам президента, в приёмной ему рассказали, что сначала необходимо получить юридическое образование, после чего он начал подготовку к поступлению на юридический, забросив физику, химию и математику.
При этом сначала, как рассказал глава государства, он хотел стать лётчиком, однако, "походив по коридорам лётного училища и поразмыслив", понял, что ему это неинтересно.
Напомним, в ходе встречи с классными руководителями Путин также поддержал нежелание школьников мыть полы в классах, а также отметил, что ему приходится "с дубиной стоять", чтобы в регионах обеспечивали повышение зарплат учителям.
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