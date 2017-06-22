ФБР расследует нападение на полицейских в аэропорту Мичигана как теракт

Подозреваемый в атаке — гражданин Канады Амур Фтухи. Как считают в спецслужбах, мужчина действовал в одиночку.

ФБР США расследует инцидент в аэропорту Флинта как акт терроризма, сообщает Fox News.

Подозреваемый в нападении на полицейского — гражданин Канады Амур Фтухи, ему около 50 лет. По данным Федерального бюро расследований, он набросился на стража порядка с ножом длиной около 30 см. В настоящее время канадцу предъявлены обвинения.

Flint Bishop Airport slasher identified as Amor M. Ftouhi, charged in attack https://t.co/Y4PbvrFOcm pic.twitter.com/pWXQ3jC8K8 — Gary Ridley (@GaryRidley) 21 июня 2017 г.

Как сообщает CBS News со ссылкой на ФБР, после совершения атаки мужчина заявил что-то похожее на "вы убили людей в Сирии, Ираке, Афганистане" и "мы все умрём". Как считают в спецслужбах, мужчина действовал в одиночку.

Напомним, ранее в Международном аэропорте Бишоп в Мичигане эвакуировали людей из-за нападения мужчины с ножом на полицейского. Страж порядка получил ранения.