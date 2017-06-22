ФБР расследует нападение на полицейских в аэропорту Мичигана как теракт

Читайте также

ФБР расследует нападение на полицейских в аэропорту Мичигана как теракт

46
Подозреваемый в атаке — гражданин Канады Амур Фтухи. Как считают в спецслужбах, мужчина действовал в одиночку.

ФБР США расследует инцидент в аэропорту Флинта как акт терроризма, сообщает Fox News.

Подозреваемый в нападении на полицейского — гражданин Канады Амур Фтухи, ему около 50 лет. По данным Федерального бюро расследований, он набросился на стража порядка с ножом длиной около 30 см. В настоящее время канадцу предъявлены обвинения.

Как сообщает CBS News со ссылкой на ФБР, после совершения атаки мужчина заявил что-то похожее на "вы убили людей в Сирии, Ираке, Афганистане" и "мы все умрём". Как считают в спецслужбах, мужчина действовал в одиночку.

Напомним, ранее в Международном аэропорте Бишоп в Мичигане эвакуировали людей из-за нападения мужчины с ножом на полицейского. Страж порядка получил ранения.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!