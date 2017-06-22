Twitter разрешит стримерам зарабатывать на трансляциях

Нововведение сначала коснётся пользователей из США. Потом его планируют ввести и в других странах по всему миру.

Американская компания Twitter Inc. планирует запустить систему, которая позволит пользователям зарабатывать деньги, выходя в прямой эфир в Periscope. Таким образом сервис посоревнуется с YouTube и другими сайтами за интернет-таланты, передаёт Reuters.

Суть в том, что люди, наблюдающие за трансляциями, смогут отправлять любимым стримерам различные формы сердца, которые станут виртуальной валютой. Блогеры, заработавшие "лайков" на 175 долларов, автоматически назначаются "супервещателями", что позволит им вывести деньги в качестве прибыли.