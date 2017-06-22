Премьер Ирака: Подрыв мечети Мосула — официальное заявление о поражении ИГИЛ

Ранее иракские военные сообщили о подрыве боевиками главной мечети города, сами же террористы возложили вину на коалицию США.

Премьер Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что разрушения в Мосуле говорят о том, что боевики ИГИЛ* допускают поражение. Об этом сообщает AFP.

— Подрыв мечети Ан-Нури и минарета Аль-Хадба — официальное заявление об их поражении, — говорится в заявлении премьера.

Напомним, ранее иракские военные сообщили, что боевики подорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури, на территории которой находится известный "падающий" минарет Аль-Хадба. Мечеть была построена более 800 лет назад. Здесь в 2014 году лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади объявил себя "халифом".

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.