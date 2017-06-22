Глава МИД Австрии выступил против мусульманских детских садов

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Глава МИД Австрии выступил против мусульманских детских садов

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Глава МИД Австрии Себастьян Курц. Фото: © REUTERS/Leonhard Foeger

В австрийских учреждениях для детей-мусульман в настоящее время числятся около десяти тысяч дошкольников.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости упразднения детских садов для детей-мусульман, пишет газета Kurier.

— Конечно, они не нужны. Не должно быть никаких мусульманских детских садов, — цитирует издание слова Курца.

По словам главы австрийского МИД, дошкольные учреждения должны готовить детей к школе, чтобы те могли говорить на немецком языке. Сады для детей-мусульман эту функцию не выполняют. К тому же, как говорит Курц, такие организации в Вене изолируются от основного общества, однако хотят получать субсидирование из бюджета, что не очень разумно.

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