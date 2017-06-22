Земан подержал экс-супругу Трампа, которая хочет стать послом США в Чехии

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Земан подержал экс-супругу Трампа, которая хочет стать послом США в Чехии

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Вопрос о возможном назначении Иваны Трамп главой американской дипмиссии в Чехии впервые встал в конце 2016 года.

Чешский президент Милош Земан поддержал Ивану Трамп (в девичестве — Зельничкова), первую жену американского лидера Дональда Трампа, в её стремлении стать послом Чехии в США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

— Во время краткой и ранее непланируемой встречи они говорили о том, что Ивана Трамп была бы прекрасным кандидатом на пост посла США в Чехии. Президент продолжил тему, поднятую во время телефонного разговора с госпожой Трамп ранее, — отметил он.

О своём желании получить должность главы американской дипмиссии в Чехии Ивана Трамп заявила в ноябре 2016 года. Тогда она поддержала точку зрения бывшего супруга относительно мигрантов.

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