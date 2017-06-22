Согласно предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Мотоциклисты насмерть сбили пешехода на Ленинском проспекте. Сообщается, что водитель и пассажир мотоцикла после столкновения госпитализированы с переломами.

ДТП произошло на Ленинском проспекте. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. На него на большой скорости наехал мотоцикл.

30-летнего мужчину, управлявшего мотоциклом, и 22-летнюю женщину-пассажира увезли в реанимацию.

Как стало известно Лайфу, пострадавший мужчина увлекался гонками на мотоцикле.