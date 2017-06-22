Мотоциклисты насмерть сбили пешехода на Ленинском проспекте. Сообщается, что водитель и пассажир мотоцикла после столкновения госпитализированы с переломами.
ДТП произошло на Ленинском проспекте. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. На него на большой скорости наехал мотоцикл.
30-летнего мужчину, управлявшего мотоциклом, и 22-летнюю женщину-пассажира увезли в реанимацию.
Как стало известно Лайфу, пострадавший мужчина увлекался гонками на мотоцикле.
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