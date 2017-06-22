Подданные приносят присягу новому наследному принцу Саудовской Аравии

Накануне король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд лишил титула своего племянника и назначил на его место своего сына.

Подданные приносят присягу на верность новому наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду. Из дворца Ас-Сафа в Мекке ведётся прямая трансляция. Среди сотен тех, кто принимает участие в церемонии — принцы, чиновники, представители племён. Напомним, накануне король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд лишил титула наследного принца своего племянника Мухаммада ибн Наифа Аль Сауда и назначил на его место своего сына Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда.