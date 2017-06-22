CNN заявил, что ещё один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF

Напомним, в воскресенье сирийский истребитель был сбит, поскольку якобы сбрасывал бомбы около позиций SDF.

Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что во вторник сирийский Су-22 приближался к позициям SDF ("Сирийских демократических сил"), поддерживаемых США.

— Они [международная коалиция] совершили все необходимые предупреждающие манёвры, — сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Напомним, в воскресенье возглавляемая США международная коалиция сбила сирийский истребитель. Произошедшее в штабе коалиции объяснили тем, что самолёт якобы сбросил бомбы около позиций SDF, поэтому "в связи с правилами самообороны" судно было немедленно сбито американским истребителем F/A-18E Super Hornet.