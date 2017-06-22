Число отравившихся алкоголем в Подмосковье возросло до десяти

Ранее две женщины скончались, трое мужчин госпитализированы, в течение дня к врачам обратились ещё пять человек.

Массовое отравление алкоголем произошло в Сергиевом Посаде. Сначала скорая увезла в больницу по очереди двух женщин и троих мужчин, которые выпили сомнительное спиртное.

В течение дня к врачам обратились ещё пять человек с разных адресов, но с одинаковыми признаками отравления.

Все пострадавшие в тяжёлом состоянии в местной больнице. Полиция выясняет, где люди покупали алкоголь.