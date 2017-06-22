Пентагон потратил $28 млн на "лесную" форму для Афганистана, где почти нет лесов

Афганский министр обороны выбрал именно этот цвет, исходя из своих личных предпочтений.

За последние десять лет Пентагон потратил $28 млн на покупку униформы для афганских военных с "лесным" камуфляжем, пригодным лишь для крошечной части страны. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на отчёт комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), осуществляющей контроль за средствами, выделенными для восстановления Афганистана.

— Решение министерства обороны по снабжению Вооружённых сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке её пригодности для условий среды Афганистана, — приводит издание выдержку из документа.

Отмечается, что дорогой "лесной" рисунок, права на который принадлежали частной фирме, для военных выбирало афганское министерство обороны. Чиновники США, в свою очередь, приняли решение купить 1,4 млн комплектов одежды и 88 тысяч дополнительных пар штанов.

Согласно официальным данным, леса занимают лишь 2,1% площади Афганистана.