Демократы недоумевают, почему зятю Трампа сохраняют доступ к секретным данным

По словам конгрессменов от демпартии, Кушнера следует лишить доступа к такой информации, пока проясняется информация о его контактах с российскими представителями.

Конгрессмены-демократы выражают недоумение в связи с тем, что зять президента США и его старший советник Джаред Кушнер продолжает иметь доступ к секретной информации.

Напомним, сотрудника Белого дома обвинили в том, что он встречался с российским послом Сергеем Кисляком, однако не сообщил об этом администрации. Кроме того, ряд СМИ сообщил, что зять президента якобы предлагал российскому дипломату создать секретный канал связи между США и РФ.

— Непонятно, почему господин Кушнер продолжает иметь доступ к секретной информации с учётом того, что в связи с обвинениями проводится расследование, — говорится в письменном обращении 18 демократов к главе аппарата сотрудников Белого дома Рейнсу Прибасу.