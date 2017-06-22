Канада предоставит Украине почти $5,5 млн военной помощи

Общая сумма, направленная Оттавой на финансовые, гуманитарные и другие нужды Киеву, составила более $526 млн.

В течение следующих двух лет Канада выделит Украине $5,45 млн для оснащения вооружённых сил страны, заявил канадский министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан.

— Правительство Канады поддерживает Украину и украинский народ в их работе по созданию более безопасной, стабильной и процветающей страны. Канада продолжит оказывать помощь украинскому народу, как она это делает с января 2014 года, до тех пор, пока в этом будет необходимость, — сказал Саджан на встрече с представителями Конгресса украинцев Канады.

По его словам, за последние три года Оттава направила Киеву порядка $526 млн помощи на финансовые, гуманитарные и другие нужды. Из них более $12 млн пошло на поставки нелетального вооружения.

Ранее Лайф сообщал, что в рамках операции Вооружённых сил Канады Unifier около 200 канадских военных инструкторов постоянно проводят занятия с украинскими военнослужащими. С начала 2015 года они обучили уже более 4,7 тысячи человек.