Деньги и недвижимость Аугусто Пиночета вернут его семье

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Деньги и недвижимость Аугусто Пиночета вернут его семье

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Расследование о присвоении экс-диктатором бюджетных средств завершилось в 2013 году.

В Чили суд вынес решение о возвращении денежных средств бывшего диктатора Аугусто Пиночета его семье. По данным El Peso, речь идёт о деньгах, которые были заморожены в ходе расследования о хищении бюджетных средств.

Как сообщается, родственникам Пиночета вернут около шести миллионов долларов, больше двадцати объектов недвижимого имущества и три автомобиля.

В 2004 году в рамках расследования сената США были обнаружены счета в иностранных банках, зарегистрированные на имя Пиночета и его родственников.

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