В Орегоне разрешили есть сбитых на дороге животных

Есть мясо животных и птиц, ставших жертвами ДТП, разрешено более чем в 20 штатах США.

Американский Орегон присоединился к растущему списку штатов, в которых разрешено забирать с дорог сбитых машинами животных и употреблять в пищу их мясо, сообщает агентство Associated Press. Соответствующий законопроект подписал губернатор штата.

Как отмечается, это не так необычно, как могут подумать люди. Есть мясо сбитых на дорогах животных разрешено более чем в 20 штатах США. Например, в Пенсильвании жители могут забирать сбитых оленей или индюков в том случае, если они сообщают об инцидентах в специальную комиссию в течение суток.

Кроме того, подавать на стол разрешено не всех жертв дорожных происшествий — это сделано для исключения специального наезда на дорогостоящих или редких животных.