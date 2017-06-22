Трамп: Стена на границе с Мексикой будет "солнечной"

Строительство стены на американо-мексиканской границе стало одним из основных предвыборных обещаний республиканца.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти раздумывают о строительстве на границе с Мексикой "солнечной" стены, чтобы она "вырабатывала энергию и платила сама за себя". По всей видимости, имеется в виду установка солнечных батарей на ограждении.

Общаясь со сторонниками в штате Айова, Трамп подтвердил намерения построить стену на границе с Мексикой, отметив, что администрация уже начала планирование этого объекта. Однако, по словам американского лидера, стена будет уникальной.

.@POTUS: "We are thinking about building the wall as a solar wall, so it creates energy and pays for itself." https://t.co/gn95K9j1bG pic.twitter.com/w4D3oadsrm — Fox News (@FoxNews) 22 июня 2017 г.

— Мы раздумываем о кое-чём уникальном: мы говорим о "солнечной" стене — много солнца, много тепла. Мы раздумываем над тем, чтобы стена, которая будет построена, была солнечной, так, чтобы она создавала энергию и платила сама за себя. В таком случае Мексике придётся заплатить намного меньше денег, и это хорошо, верно? — отметил президент.